شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول باتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، فى تصريح اليوم الجمعة، إنه عقد لقاء مشتركا مع السفير البيلاروسى والملحق التجارى لبحث سبل التعاون مع غرفة الطباعة والغرف الصناعية فى بيلاروسيا.
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