الاقتصاد

مسؤول باتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التبادل التجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، مع سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر سيرجى تيرتنتييف والملحق التجارى للسفارة أليكسى ماليفي، سبل زيادة التبادل التجارى والاستثمارات فى قطاع الطباعة والتغليف، ذلك فى إطار دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، فى تصريح اليوم الجمعة، إنه عقد لقاء مشتركا مع السفير البيلاروسى والملحق التجارى لبحث سبل التعاون مع غرفة الطباعة والغرف الصناعية فى بيلاروسيا.

 

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