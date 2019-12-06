وزير فنزويلي: البرازيل تحضر اجتماع منتجى نفط أوبك+ بصفة مراقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو في كلمة خلال افتتاح اجتماع بين أوبك ومنتجي النفط من خارج المنظمة إن البرازيل تشارك بصفة مراقب في الاجتماع الذي يُعقد اليوم الجمعة لما يطلق عليها اسم مجموعة أوبك+.

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