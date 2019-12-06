"تداول" تعلن عن تاريخ إدراج شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيُدرج ويبدأ تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ابتداء من الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11 / 12 / 2019م، بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ± 10%.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 12 / 11 / 2019 في تمام 9:30 صباحا وتنتهي في 10:30 صباحا، وتبدأ جلسة التداول المستمر 10:30 صباحا، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد 3:00 مساء.

وبينت أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من 9:30 صباحا إلى 10:00 صباحا، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد 10:00 صباحا.