شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت وزارة الطاقة اللبنانية، طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل فى 11 ديسمبر بحسب نسخة من مناقصة نُشرت فى صحف لبنانية اليوم الجمعة.
وقالت المناقصة إن العروض يجب أن تُقدم بحلول الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء 11 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.