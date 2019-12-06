الاقتصاد

لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت وزارة الطاقة اللبنانية، طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل فى 11 ديسمبر بحسب نسخة من مناقصة نُشرت فى صحف لبنانية اليوم الجمعة.

 

Advertisements

وقالت المناقصة إن العروض يجب أن تُقدم بحلول الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

 

وحددت إدارة منشآت النفط فى لبنان التابعة لوزارة الطاقة والمياه موعداً نهائياً فى الخامس من ديسمبر لمناقصة شراء 180 ألف طن من وقود الديزل أُعلن عنها الشهر الماضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا