شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت وزارة الطاقة اللبنانية، طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل فى 11 ديسمبر بحسب نسخة من مناقصة نُشرت فى صحف لبنانية اليوم الجمعة.

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وقالت المناقصة إن العروض يجب أن تُقدم بحلول الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء 11 ديسمبر.

وحددت إدارة منشآت النفط فى لبنان التابعة لوزارة الطاقة والمياه موعداً نهائياً فى الخامس من ديسمبر لمناقصة شراء 180 ألف طن من وقود الديزل أُعلن عنها الشهر الماضي.