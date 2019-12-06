شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط مع تأهب أوبك+ لتأكيد خفض الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون اجتماع بين أوبك وحلفائها حيث من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج فى أوائل 2020.

وأحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس رغم التخفيضات الجديدة، وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 63.29 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.36 دولار للبرميل،ـ وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الخميس وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الخميس على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادى فائض فى المعروض فى أوائل العام القادم فى الوقت الذى يشهد فيه النمو الاقتصادى ركودا فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ويخفض الاتفاق، الذى يحتاج إلى أن يُتبنى رسميا فى وقت لاحق اليوم، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض

التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.

وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات بحسب وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك.

وهناك حاجة لبلورة التفاصيل اليوم الجمعة فى اجتماع أوبك+ فى فيينا.