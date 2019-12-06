الاقتصاد

كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة التجارة الدولية الكورية وجمعية التعريفة اليابانية، اليوم الجمعة، عن تراجع كوريا الجنوبية لتصبح رابع أكبر شريك تجارى لليابان فى أعقاب الخلاف التجارى المستمر منذ عدة أشهر بينهما، بعد أن كانت ثالث أكبر شريك تجارى لطوكيو. 

 

وأوضحت البيانات الصادرة عن رابطة التجارة والجمعية اليابانية - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن سول التى تعتبر رابع أكبر اقتصاد فى آسيا كانت تمثل نسبة 5.8% من صادرات اليابان فى أكتوبر وتراجعت من المركز الثالث الذى حافظت عليه لأكثر من 14 عامًا.

 

وأظهرت البيانات أيضا أنها المرة الأولى منذ أبريل 2001 التى تستورد فيها كوريا الجنوبية أقل من 6% من صادرات اليابان الشهرية.

 

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ومن المقرر أن تعقد البلدان محادثات على مستوى المدير العام فى طوكيو فى 16 ديسمبر الجارى لتسوية الخلاف بينهما.

 

وكانت كوريا الجنوبية واحدة من أكبر ثلاثة شركاء للتصدير إلى اليابان بجانب الولايات المتحدة والصين منذ يونيو 2005، وفى غضون ذلك صعدت تايوان لتصبح ثالث أكبر شريك تصدير لطوكيو فى الشهر.

 

يذكر أن العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو متجمدة منذ أن فرضت اليابان قيودًا على تصدير ثلاث مواد صناعية مهمة لصناعات الرقاقات وشاشات العرض فى كوريا الجنوبية فى يوليو، وقامت اليابان فى وقت لاحق بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.

 

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