شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أوبك تتفق على خفض إضافى للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر اليوم الجمعة إن أوبك وحلفاء من منتجى النفط، فى إطار المجموعة التى يُطلق عليها اسم أوبك اتفقوا على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وأبلغت مصادر رويترز أن أوبك والمجموعة الأوسع نطاقا أوبك+ تعتزمان الاجتماع فى الخامس والسادس من مارس آذار على الترتيب.

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