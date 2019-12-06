شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة تقفز لأعلى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 266 ألف ،بأعلى وتيرة منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 181 ألف ، أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 156 ألف من إضافة 128 ألف ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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