شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع قبيل صدور نتائج اجتماع تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة فى طريقها صوب تسجيل أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،وذلك قبيل صدور نتائج الاجتماع الذي يضم منتجي أوبك مع المنتجين المستقلين بقيادة روسيا بما يعرف بتحالف "أوبك بلس" ،والذي يناقش التصديق على اتفاق الخفض الإضافي الذي تم الإعلان عنه عقب اجتماع الأمس ، وتحديد حصص التخفيضات الجديدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.30$، وسجل أعلى مستوي عند 58.55$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 62.98$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.62$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الخميس ارتفاعا بحوالي 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 59.10$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4%.

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أسفر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" يوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حلفائها من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا ،عن خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2020.

وبموجب هذا الاتفاق المبدئي يكون إجمالي حجم التخفيضات الجديدة 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي ،تنفذ فقط خلال فترة ثلاثة أشهر ،ولم يتعهد المنتجين باتخاذ أي إجراء جديد بعد انتهاء أجل الاتفاق فى آذار/مارس 2020.

وقال وزير الطاقة السعودي "الأمير عبد العزيز بن سلمان "إن أوبك لا يمكنها القول إنها توصلت إلى اتفاق قبل أن تجتمع مع المنتجين غير الأعضاء فى المنظمة يوم الجمعة.

حيث من المقرر استكمال المناقشات اليوم فى فيينا بين منتجي أوبك وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء المعروف بتحالف "أوبك بلس" بهدف التصديق على تفاصيل الاتفاق ، وتحديد كيفية توزيع الخفض الجديد بين المنتجين.