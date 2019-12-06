شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

هبطت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي صباح اليوم، بنسبة 0.2% إلى 1.3132 دولار أمريكي، غير أنه استقر، مع ذلك، قرب أعلى مستوى له خلال عام ونصف العام وذلك بفعل زيادة ثقة المستثمرين بقرب انجلاء الضبابية ذات الصلة بعملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي . وبلغت قيمة الجنيه الإسترليني اليوم مقابل عملة اليورو الموحدة 84.58 بنساً.

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