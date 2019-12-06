شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى سبعة أيام مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنه بصدد تكبد خسارة أسبوعية هي الأكبر منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الشهرية ،والتي تمكن أكبر اقتصاد بالعالم فى إضافتها خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.46 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.2% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.36 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقد مؤشر الدولار حتى الآن أكثر من 0.8% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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أظهرت بيانات صادرة هذا الأسبوع فى واشنطن ، انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة فى تشرين الثاني/ نوفمبر بأقل وتيرة فى عقد من الزمن ، مع تباطؤ قطاع الخدمات بأسوأ من توقعات السوق خلال نفس الشهر ،بجانب إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف فى تشرين الثاني /نوفمبر،بأقل وتيرة خلال الستة أشهر الأخيرة.

أثارت تلك البيانات الشكوك مجددا حيال متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،الأمر الذي عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماع هذا الشهر بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال 2019.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الثاني /نوفمبر ،إيجابية تلك البيانات سوف تقلص تلك الاحتمالات ،وتوسع عمليات التعافي الحالية فى أسعار العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 181 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 128 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.