شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة ترقبا لصدور بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،ترقبا لصدور بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

تتداول أسعار الفضة بحلول الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 16.95$ للأوقية من مستوى الافتتاح 16.95$،وسجلت أعلى مستوي 16.96$ ، وأدنى 16.85$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بأكثر من 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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انخفضت مستويات العملة الأمريكية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع استمرار عمليات البيع فى ظل توالي البيانات الضعيفة عن أكبر اقتصاد فى العالم.

عززت تلك البيانات من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي، بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر للمرة الرابعة خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 181 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 128 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.