شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم جوجل (GOOG) في انقاذ نفسه من الخسائر في آخر جلساته، فبعد انخفاضه المبكر لتسجيل أدنى سعر له خلال تلك الجلسة عند سعر 1,316.18، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات والتي بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 7.59 نقطة ليستقر عند سعر 1,328.13 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 1,335.00، فهذا المستوى الذي سجل عنده آخر قمة سابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط يمل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 1,335.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1,395.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد