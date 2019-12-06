جنرال موتورز يعاود الانخفاض – تحليل – 06-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال موتورز (GM) انخفاضه في آخر جلساته، ليستسلم بذلك للضغوط السلبية المحيطة به، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -0.49 نقطة ليستقر عند سعر 35.31 دولار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولات السهم أدنى مستوى المقاومة 36.22، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 30.55 إلى 41.87)، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 36.22، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 34.88 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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