شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال إليكتريك (GE) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، ليصل في آخر جلساته للاستناد لمستوى الدعم 10.75، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر عند سعر 10.79 دولار، ويأتي ذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مستفيداً بالدعم الإيجابي المقدم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليبدأ بتكوين دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه