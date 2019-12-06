شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال إليكتريك (GE) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، ليصل في آخر جلساته للاستناد لمستوى الدعم 10.75، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر عند سعر 10.79 دولار، ويأتي ذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مستفيداً بالدعم الإيجابي المقدم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليبدأ بتكوين دايفرجنس إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.80.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال إليكتريك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.