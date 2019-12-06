فيس بوك يقلص كثيراً من مكاسبه – تحليل – 06-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم فيس بوك (FB) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 201.24، ارتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.33% بما يعادل 0.65 نقطة ليستقر على سعر 199.36 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 197.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 205.25 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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