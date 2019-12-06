فورد يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر السهم عند سعر 8.93 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض لمستوى الدعم 8.95 هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استناده في الوقت نفسه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثر السهم باختراقه لخط ميل تصحيحي هابط في وقت سابق. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.85، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.95. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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