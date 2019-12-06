شكرا لقرائتكم خبر عن نصف تريليون ريال مجموع طلبات الاكتتاب في أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

اصدرت شركة أرامكو السعودية تقريراً مفصّلاً حول تسعير أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ، حيث تم تحديد سعر سهم الطرح بـ 32 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبلغت قيمة الطرح 96 مليار ريال سعوي (باستثناء ممارسة خيار الشراء) ، بينمابلغ عدد أسهم الطرح (باستثناء ممارسة حق خيار الشراء) 3 مليار سهم سهم، تشكل نسبته 1.5% من رأس مال الشركة ، بينما بلغ عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد مليار سهم أو 0,5% من رأس مال الشركة، وعدد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة 2 مليار سهم أو 1% من رأس مال الشركة (باستثناء ممارسة حق خيار الشراء).وبلغ مجموع طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 446 مليار ريال سعودي ، بنسبة تغطية 465% (باستثناء ممارسة خيار الشراء).

وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,056,000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1,537,107,430 سهم بقيمة إجمالية 49,187,437,760 ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

وتم تخصيص كامل الأسهم لكل فرد من المكتتبين الذين اكتتبوا بـ 1500 سهم أو أقل، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين.

وسيتم رد الفائض للمكتتبين بدءاً من 6 ديسمبر وفي موعد أقصاه 12 ديسمبر، ما يجعل هذا أحد أسرع الاكتتابات في تاريخ السوق السعودي.

وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,056,000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1,537,107,430 سهم بقيمة إجمالية 49,187,437,760 ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

ومن أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء (ويشار إليه فيما يلي بـ"خيار الشراء")، والذي يستطيع مدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من المساهم البائع 450,000,000 سهم إضافي كحد أقصى، وهو ما يمثل 15% من إجمالي حجم الاكتتاب الأساسي للطرح (ويشار إليها فيما يلي بـ"أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) (ويشار إليها فيما يلي بـ"فترة الاستقرار السعري").

وفي حال تم ممارسة خيار الشراء بشكل كامل، سيكون حجم الطرح 110,4 مليار ريال سعوي.

آلية التخصيص:

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أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

ويعد طرح ارامكو للاكتتاب هو أكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحيةً في العالم على الإطلاق

وللمقارنة ، فإن أكبر 3 عمليات طرح عام أولي في التاريخ جاء على النحو التالي:

"علي بابا" 21,8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)؛ 25 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2014) "بنك الصين الزراعي" 22,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)، 24 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2010) "البنك الصناعي والتجاري الصيني" 19,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)، 21,9 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2006)

أكبر عمليات الطرح العام الأولي في المملكة العربية السعودية = "البنك الأهلي التجاري" كان بقيمة 22,5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار) (2014)

أكبر عملية طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي = "موانئ دبي العالمية" بقيمة 5 مليارات دولار (2007)

أكبر 16 عملية طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية مجتمعة = 26,4 مليار دولار

أكبر 8 عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة = 25,8 مليار دولار

تقييم أرامكو – الأكثر قيمة بين الشركات المدرجةفعند سعر الطرح النهائي 32 ريال سعودي للسهم الواحد، فإن القيمة السوقية لــ "أرامكو السعودية" تبلغ 6,4 تريليون ريال سعودي او 1,71 تريليون دولار ، وهذا يعدّ أكبر بمقدار 1,4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي "آبل" (القيمة السوقية 1,19 تريليون دولار حسب تاريخ هذا المستند)

وتساوي قيمة أرامكو السوقية القيمة السوقية لشركتي "آبل" (1,16 تريليون دولار) و"علي بابا" (التقييم 517 مليار دولار أمريكي) مجتمعتين ، فعلى سبيل المثال ، فإن مقدار اكتتاب أرمكو يعد أكبر بمقدار 1,7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة والبالغ حوالي 1,0 تريليون دولار أمريكي ("شِل" 225,5 مليار دولار؛ و"إكسون موبيل" حوالي 228,3 ملياردولارو"توتال" 141,9 مليار دولار؛ و"بي بي" (BP) حوالي 126 مليار دولار؛ و"شيفرون" حوالي 221,5 مليار دولار).

مقارنة عمليات الاكتتاب - لا توجد مقارنة عادلة عالمياً أو محليا :

وتختلف جميع عمليات الاكتتاب عن بعضها؛ فمن الصعب للغاية إجراء مقارنة عادلة بين أيٍ منها بسبب التباينات في: القطاع، ومعدلات النمو، والتقييمات، وعملية العرض، والمساهمين المستهدفين، وحجم الزيادة، وحجم الشركة، والتوقيت، وظروف السوق، والدورة الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وسوق الإدراج، إلخ.

عمليات المقارنة مع شركة "علي بابا" (الاكتتاب العام في عام 2014) غير واضحة كونها:

شركة تكنولوجيا يبلغ تعداد سكان سوقها المحلية حوالي 1,4 مليار نسمة في وقت الاكتتاب العام (2014)، أي أكبر بمقدار 41 مرة من عدد سكان المملكة العربية السعودية

ذلك القطاع كان يشهد تطوراً ونمواً غير متوقع على الإطلاق آنذاك

كان النموذج المالي والتجاري لا يزال جديداً

لا توجد معايير قابلة للمقارنة فعلياً بين الطرفين يمكن للمستثمرين استخدامها لتوجيه عملية التقييم

المقارنة مع بنك الأهلي (2014)

بلغت الأموال المحصلة: 311 مليار ريال سعودي (أرامكو 446 مليار ريال سعودي)

شارك 1,3 مليون مكتتب (أفراد) (أرامكو: 4,9 مليون فرد)

سعر الطرح: 45 ريال سعودي (أرامكو: 32 ريال سعودي)

حجم الطرح: 22,5 مليار ريال سعودي (أرامكو: 96 مليار ريال سعودي)

عدد الأسهم التي تم طرحها: 300 مليون (أرامكو: 3 مليار سهم)

الطلب – مستويات قوية وقياسية على شريحة الأفراد والمؤسسات

يؤكد الطلب القوي من داخل المملكة ومنطقة الخليج عموماً على قرار الشركة بإعطاء الأولوية للأسواق المحلية مع إتاحة فرصة الوصول كذلك أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين.

يعد حجم الطلب دليلاً ملموساً على قوة استراتيجية الشركة وعرضها الاستثماري على المدى الطويل.

انتهت فترة تقديم طلبات المكتتبين الأفراد في 28 نوفمبر 2019 بجمع 47,4 مليار ريال سعودي أو 12,6 مليار دولار (1,481 مليار سهم) وتم تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد بواقع 1.5 مرة (1,481 مليار سهم مقابل حجم العرض الأساسي 1,0 مليار)

4,9 ملايين مكتتب (تقريباً 15% من عدد سكان المملكة)

انتهت فترة تقديم طلبات المكتتبين المؤسسات في 4 ديسمبر 2019 بجمع 397 مليار ريال سعودي

قاعدة المستثمرين – مزيج مرن من المستثمرين

مزيج جيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي/ المنطقة والعالم.

الطرح مفتوح للمستثمرين الأجانب من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، وأولئك الذين سجّلوا للاستثمار في الأسهم السعودية يمكنهم كذلك الاستثمار في "أرامكو" بعد انتهاء الطرح.

بدأ البرنامج في عام 2015 وتم تحديثه في عام 2019 للمساعدة في توسيع قاعدة المستثمرين

نتوقع أن يؤدي انضمام المملكة العربية السعودية في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ( MSCI )

و"فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" إلى مزيد من الاستثمارات الدولية حالما يتم إدراج الشركة.

فرصة استثمارية لا مثيل لها مقارنة بشركات القطاع