شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو.. والدولار الأمريكى يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعى منذ أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة، على الرغم من أن العملة الأمريكية تتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ أكتوبر، إذ تتعرض لضغوط جراء حالة القلق المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على ضعف الاقتصاد الأمريكى.

وشهد الدولار النيوزيلندى الذى عاود الارتفاع تعافيا قويا بفضل تجدد الإقبال على المخاطر نوعا ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية محلية.

ومقابل سلة من ست عملات، تراجع الدولار الأمريكى لأدنى مستوى فى شهر عند 97.355. واستقر اليورو فى أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.

وتراجع الجنيه الاسترلينى 0.2 بالمئة إلى 1.3132 دولار و84.58 بنس مقابل اليورو، لكنه مستقر قرب أعلى مستوى فى عام ونصف العام إذ تزيد ثقة المستثمرين بأن الضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد تنتهى سريعا.

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وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، مما دفع الدولار النيوزيلندى لأعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش بعد أن أظهرت بيانات سلبية ضعفا فى أجور القطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات وانكماش قطاع التصنيع.