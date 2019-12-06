شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم أوروبا بعد تصريحات "ترامب" الإيجابية عن الحرب التجارية مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى ساهمت فيه تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام فى إشاعة بعض الهدوء فى الأسواق فى أسبوع مضطرب.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، فيما قادت البنوك وشركات التكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

وعززت أنشطة دمج واستحواذ قطاع شركات التأمين بعد أن قالت فينكس جروب هولدينجز إنها ستشترى وحدة التأمين البريطانية التابعة لسويس رى فى صفقة نقد وأسهم بقيمة 3.2 مليار جنيه استرلينى (4.1 مليار دولار). وارتفعت أسهم سويس رى إيه.جى 2.8 % بينما زادت أسهم فينكس جروب 1.6 %.

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وعلى الرغم من المكاسب اليوم، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعى فى شهرين بعد أن أدت أنباء متضاربة بشأن التجارة ومؤشرات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو إلى جلسة تداول متقلبة.

وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعى الألمانى تراجع على غير المتوقع فى أكتوبر، مما أحيا مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادى لبرلين. وارتفعت الأسهم المدرجة فى فرانكفورت 0.2 بالمئة.