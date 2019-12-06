الاقتصاد

الصين: إعفاء بعض مشتريات فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكى من الجمارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة نقلا عن قرار صادر عن مجلس الوزراء ، إن الصين ستُعفى بعض واردات فول الصويا ولحم الخنزير القادمة من الولايات المتحدة من رسوم جمركية.

 

وقال الوزارة إن إعفاءات الرسوم التى تُطبق تستند إلى طلبات تقدمها شركات منفردة لفول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة. ولم يحدد البيان الكميات الدقيقة للمنتجات المستوردة التى ستطبق عليها الإعفاءات ذات الصلة.

 

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