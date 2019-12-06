شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: إعفاء بعض مشتريات فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكى من الجمارك والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزارة إن إعفاءات الرسوم التى تُطبق تستند إلى طلبات تقدمها شركات منفردة لفول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة. ولم يحدد البيان الكميات الدقيقة للمنتجات المستوردة التى ستطبق عليها الإعفاءات ذات الصلة.
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