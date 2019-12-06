شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقى، حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتى تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعى"، وصياغة موقف إفريقى موحد تجاه الذكاء الاصطناعى من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئى الذى تقدمت به مصر فى هذا الشأن.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعى فى افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع فى عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية فى هذا المجال نظرا لأهمية دورها فى القارة الافريقية، كما تم مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود والرؤى لكل من دول أثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر فى هذا المجال بهدف تبادل الخبرات، كما تم مناقشة عدد من الآليات التى تدعم الذكاء الاصطناعى فى افريقيا بما فى ذلك: مرصد الذكاء الاصطناعي، ومؤشر الجاهزية، بالإضافة الى الجوانب الإجرائية لعمل المجموعة والتى تشمل المخرجات المتوقعة، ومعايير انضمام أعضاء جدد للمجموعة، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجهات الأكاديمية فى هذه المنظومة.



الفريق المشارك باجتماعات الذكاء الاصطناعى

هذا وأثمر الاجتماع عن الاتفاق على وضع موضوعات التنمية البشرية والتدريب على رأس أولويات مجموعة العمل وعلى رأس أولويات الأجندة الوطنية للدول الإفريقية من خلال توفير إطار لبناء القدرات فى هذا المجال الحيوى فى افريقيا، حيث تم مناقشة المشروعات الافريقية المشتركة فى هذا المجال.

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كما تم الاتفاق، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، على أولويات افريقيا تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعى والتى تشكل النقاط الرئيسية للاستراتيجية، وأولويات الأجندة الافريقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى مواجهة معوقات وتحديات التنمية.



المشاركون باجتماع فريق الذكاء الاصطناعى بالاتحاد الأفريقى

شارك فى الاجتماع المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مصر.

الجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجموعة العمل بقرار من الاجتماع الوزارى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة مصر التابعة للاتحاد الإفريقى الذى عقد بشرم الشيخ فى أكتوبر الماضى نظرا لأهمية قضية الذكاء الاصطناعى فى القارة الافريقية، وتضم خبراء من 8 دول هم مصر وغانا وكينيا ومالى والجزائر والكاميرون واثيوبيا واوغندا.