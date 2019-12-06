شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق منذ الصباح ويحافظ على استقراره فوق مستوى 62.50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بالاقتراب من مناطق التشبع في البيع، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات فوق مستوى 62.50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 65.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد