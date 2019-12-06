شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 60.90، بينما يمثل الثبات فوق 57.40 شرط مهم لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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