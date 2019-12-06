شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات سلبية جديدة ويحاول الضغط على دعم القناة الفرعية الصاعدة، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 16.33 كهدف تالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط