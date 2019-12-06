شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً طفيفاً منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1447.00 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1489.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1490.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي