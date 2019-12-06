شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3180 وتمتد إلى 1.3380، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1.2975.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.