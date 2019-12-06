شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.3180 وتمتد إلى 1.3380، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1.2975.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد