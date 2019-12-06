شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بالتعاملات المبكرة والأنظار على تقرير الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،ويقود تلك المكاسب قطاعي البنوك و التكنولوجيا ،يأتي هذا مع ترقب المستثمرين تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وقبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.3% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بعدما حقق فى الجلسة السابقة صعودا قويا بنحو 1.2%.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاعي البنوك والتكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود معظم أسهم البنوك وشركات التقنية.

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يتابع المستثمرين عن كثب تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إن المحادثات الرامية إلى حل الحرب التجارية الضارة مع الصين تسير بشكل جيد للغاية ، وفى الوقت نفسه يرفض المتحدثون باسم الحكومة الصينية التعليق على آفاق اتفاق التجارة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ، ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والذي يوفر أدلة قوية حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،واحتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.25 % ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.4% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.