شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع هامشيا قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لكنها فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة جديدة حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم واحتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,471.45$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,475.50$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,476.42$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق المعدن الأصفر"الذهب" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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يعاذ هذا المكسب الأسبوعي إلى هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، والمتضرر من توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي أنعشت مرة أخرى احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 181 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 128 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.6% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 888.57 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.