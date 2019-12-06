شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي والتمسك بالتداول فوق مستويات 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول أعلى مستويات 7,000$ ، ويدعم الأسعار بالفترة الحالية ، توقعات بتحسن مستويات الطلب الاستثماري ، قبل قيام بورصة "باكت" بإطلاق عقود خيارات البتكوين يوم 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 45$ بما يعادل نسبة 0.6% إلى 7,442$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,397$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,325$.

على صعيد تعاملات يوم الخميس ،حقق العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 7,087$ المسجل فى اليوم السابق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 202 مليار$ ،مع استمرار انتعاش أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم ، مستمرة فى التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بجانب التمسك بالتداول أعلى مستويات حاجز 7,000$ لكل وحدة بتكوين.

ويبدو حاليا أن أكبر عملة مشفرة فى العالم بدأت فى الاستجابة للأخبار الإيجابية الواردة من بورصة Bakkt أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين ،تعكس تلك الأخبار تزايد اهتمام المستثمرين من المؤسسات.

من ناحية أخرى ،ووفقا لأحدث الأبحاث عن سوق التشفير من "دويتشه بنك" بحلول عام 2030 سوف يرتفع الطلب على العملات البديلة ،مع استبدال العملات الورقية فى نهاية المطاف بالعملات الرقمية.

وأوضح خبير الإستراتيجيات فى دويتشه بنك " جيمي ريد" أن الطلب المتزايد من الناس على وسائل الدفع غير المادية ،وعدم الكشف عن هويتهم ،يمكن أن يدفع المزيد من الأفراد إلى العملات المشفرة.