اليورو مقابل الين يرتفع ببطء- تحليل - 6-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا تداولات صاعدة بطيئة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليستقر بذلك حول مستوى 120.80, نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة ولنعتمد على ثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 119.80 بتأكيد محاولات تسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 121.40 و 122.40 على التوالي.
اندفاع المتوسط المتحرك 55 فوق دعم القناة الصاعدة يؤكد بدوره احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد وليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.25 و 121.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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