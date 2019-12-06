شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال محصورا– تحليل - 6-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين بانحصاره المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي والمتمثلة بالحاجز عند 915.00 بينما يستقر الدعم حول مستوى 883.00 , ننصح باستمرار مراقبة السعر وانتظار تجاوزه لأحدى هذه المحاور لنتفادى أي خسائر غير متوقعة ولنتمكن بذلك من تحديد الأهداف الرئيسية بتأكيد الاتجاه العام. يرجى مراجعة التقرير السابق لتحديد الأهداف المتوقعة في حال خروج السعر من النطاق الجانبي المسيطر حاليا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 883.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

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