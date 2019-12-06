شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقدم بعض التصحيح– تحليل -6-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاجئ سعر النحاس بضغط إيجابي قوي نظرا لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليضطر بذلك للتذبذب فوق المتوسط المتحرك 55 مسجلا بذلك مستوى 2.6645, لطالما يتذبذب السعر دون الحاجز المستقر عند 2.7000 فإن السيناريو الرئيسي سيبقى هابطا ولنذكر بتمركز الأهداف حول مستوى 2.6000 وصولا نحو 2.5125.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية واندفاعه فوق الحاجز المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع بدء تشكيله لتداولات صاعدة قوية خلال الفترة القادمة وليستهدف من خلالها العديد من المستويات الإيجابية بدأ من 2.7450 و 2.8380.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط