شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 6-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره بشكل إيجابي فوق مستوى 142.60 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد ولنلاحظ تسجيله لهدف جديد بوصوله نحو 143.22, التمركز العام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لننتظر انجذابه بذلك نحو 143.75 و 145.30 على التوالي.
هبوط مؤشر ستوكاستيك الحالي دون مستوى 80 قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي المؤقت لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ومن ثم ليكرر محاولات تسجيله لأهداف إضافية كما هو مذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.65 و 143.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 6-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.