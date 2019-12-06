شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 6-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره بشكل إيجابي فوق مستوى 142.60 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد ولنلاحظ تسجيله لهدف جديد بوصوله نحو 143.22, التمركز العام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لننتظر انجذابه بذلك نحو 143.75 و 145.30 على التوالي.

هبوط مؤشر ستوكاستيك الحالي دون مستوى 80 قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذب الجانبي المؤقت لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ومن ثم ليكرر محاولات تسجيله لأهداف إضافية كما هو مذكور سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.65 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد