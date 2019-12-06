شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض بهدوء – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية جديدة ليزحف نحو مستوى 0.9836، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية مراقبة التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى المذكور سيفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.9712 بشكل رئيسي، بينما الارتداد صعوداً عن مستوى 0.9836 سيقود الزوج لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 0.9990 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9820 والمقاومة 0.9920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط