شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار ضيق في الجلسات الماضية، ولا يزال مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة دون تغيير، معتمدين على الثبات فوق مستوى 0.6755، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو 0.7015 كهدف إيجابي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد