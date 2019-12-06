سعر عقود خام برنت يقترب من الدعم – تحليل - 06-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً هابطاً هادئة ليقترب من اختبار الدعم المحوري 62.50، بالتزامن مع اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه.
وبالتالي، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 65.40، بينما يمثل الثبات فوق 62.50 شرط رئيسي لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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