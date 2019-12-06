شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق حاجز 58.00 دولار بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مستويات التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 60.90 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 06-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.