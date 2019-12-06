شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق حاجز 58.00 دولار بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مستويات التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 60.90 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد