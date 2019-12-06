شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، والذي يحوم حول مستوى 1475.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد كسر المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1455.00 والمقاومة 1490.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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