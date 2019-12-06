شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم المحوري – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 1.3155، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط والتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يمتد إلى 1.3015.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط بثبات السعر دون مستويات 1.3240 و1.3295، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ ليدعم التوقعات بالانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط