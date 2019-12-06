شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار مقابل الين بالارتداد هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار اختبار مستوى 108.40 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 107.45 بشكل مباشر.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.33
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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