شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالارتفاع – تحليل - 06-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1.3180، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تحمل التداولات من مناطق 1.1958، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 1.3380 كمحطة تالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 1.2975. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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