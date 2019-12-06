اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 06-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب عند مستوى 1.1105، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص اختراق المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1180.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات فوق 1.1065، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه عند 1.0995 ثم 1.0950.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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