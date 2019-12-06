شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الفنادق تدرس المناطق الصالحة للسياحة الاستشفائية لطرح كُتيب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنها تقوم بدراسة المناطق السياحية المتوفر بها الامكانيات الطبيعية لتنمية هذا نمط السياحة الاستشفائية، حيث تملك مصر كل المقومات اللازمة لهذا النمط السياحى، لافته إلى أنه سيتبع ذلك إعداد كتيب يحتوى تعريف بهذه المناطق وماتتمتع به لتعميمه على المستثمرين السياحيين ودعوتهم للاستثمار فى هذه المناطق.

وأشارت الغرفة إلى إنه فى إطار ما تقوم به الدولة لتنوع المنتج السياحى، تهتم غرفة المنشآت الفندقية لتقديم الدعم اللازم لاعضائها مقدمى هذا النمط الفندقى، حيث قام رئيس شعبة الفنادق الاستشفائية هانى العسال بحضور جلسات مجلس النواب التى تم من خلالها مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية

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وتقوم الشعبة بوضع مقترحات لادراج هذا النمط السياحى ضمن ما يتم تدريسه فى كليات السياحة والفنادق.