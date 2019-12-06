شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "السادات" يحدد 9 إبريل المقبل آخر موعد لاستلام أراضى الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 /4/2020 لمن تخلف عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة فى المواعيد المحددة.

ومن المقرر أن يبدأ جهاز مدينة السادات فى تسليم قطع الأراضى للفائزين بها بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلة السابعة والتى تم إجراؤها خلال الفترة من 18/9/2016 : 5/10/2017، والمرحلة الثامنة، والتى تم إجراؤها خلال الفترة من 6/8/2017 : 29/8/201، اعتبارا من بعد غدا الاحد وحتى يوم التاسع من شهر أبريل المقبل.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الأحد 8/12/2019، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161: 200، يوم الخميس 12/12/2019، والقطع من 201: 240، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 281 : 320 ، يوم الثلاثاء 17/12/2019 ، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 19/12/2019، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 481: 520، يوم الثلاثاء 24/12/2019، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 25/12/2019، والقطع من 561 : 600، يوم الخميس 26/12/2019، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 29/12/2019، والقطع من 641 : 680، يوم الإثنين 30/12/2019، والقطع من 681 : 705، يوم الثلاثاء 21/12/2019، ويومي الأربعاء 1/1/2020، والخميس 2/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وأضاف المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمجاورة السادسة من 1: 40، يوم الأحد 5/1/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الاثنين 6/1/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 8/1/2020، والقطع من 121: 160، يوم الخميس 9/1/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 15/1/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 23/1/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الاثنين 20/1/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 22/1/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 23/1/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الاثنين 27/1/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الأربعاء 29/1/2020، والقطع من 681 : 720، يوم الخميس 30/1/2020، والقطع من 721 : 760، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 761 : 800، يوم الاثنين 3/2/2020، والقطع من 801 : 840، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 841 : 893، يوم الأربعاء 5/2/2020، ويوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.