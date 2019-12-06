شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الانتهاء من تقييم عروض شركات مزايدة البحر الأحمر استعدادا لإعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، أنه تم الانتهاء من تقديم عروض الشركات المتقدمة المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر.

وأضاف المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم إعلان نتائج مزايدة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف خلال القادمة.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى.

وتستعد منطقة البحر الأحمر لبدء النشاط البترولى من أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج لأول مرة وذلك بعد أن طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال شهر مارس من العام الجارى عن مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالى.. الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2.