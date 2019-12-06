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شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" تتفق مع حلفائها على زيادة خفض الإنتاج النفطي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمخض اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين عن زيادة حجم الخفض في الإنتاج النفطي بنسبة 40% خلال الربع السنوي الأول لدعم ارتفاع أسعار الخام.
وكشفت المنظمة أنها اتفقت مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار عام 2020.
وبموجب الاتفاق بشكله الجديد، يكون إجمالي خفض الإنتاج بين "أوبك" والمنتجين المستقلين قد بلغ 1.7 مليون برميل يوميا (وهو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي).
ومن المنتظر اليوم الجمعة أن يخضع الاتفاق لمراجعة لجنة تضم مندوبي المنظمة وروسيا ودول أخرى لتحديد الحصص الإنتاجية في شكلها الجديد وتفاصيل الاتفاق.
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