شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك" تتفق مع حلفائها على زيادة خفض الإنتاج النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمخض اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين عن زيادة حجم الخفض في الإنتاج النفطي بنسبة 40% خلال الربع السنوي الأول لدعم ارتفاع أسعار الخام.



وكشفت المنظمة أنها اتفقت مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار عام 2020.



وبموجب الاتفاق بشكله الجديد، يكون إجمالي خفض الإنتاج بين "أوبك" والمنتجين المستقلين قد بلغ 1.7 مليون برميل يوميا (وهو ما يعادل 1.7% من الإنتاج العالمي).



ومن المنتظر اليوم الجمعة أن يخضع الاتفاق لمراجعة لجنة تضم مندوبي المنظمة وروسيا ودول أخرى لتحديد الحصص الإنتاجية في شكلها الجديد وتفاصيل الاتفاق.