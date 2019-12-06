شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تحدد رسميا طرح أسهمها عند 32 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد 446 مليار ريال، بنسبة تغطية إجمالية 465%.
وأوضحت الشركة في بيان لها -حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه- أن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة بمبلغ قدره 397 مليار ريال.
وأكدت أرامكو أن أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد تمثل نسبة 33.3% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 0.5% من رأسمال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح (أي ما يعادل 1% من رأسمال الشركة).
وأشارت إلى أن المساهم البائع قام بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، الذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ذلك.
وقالت إنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال.
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