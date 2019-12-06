شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2% ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا يوم الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو «جيد للغاية»، بعد يوم من تصريحات أخرى له قال فيها إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.
وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1477.69 دولار للأوقية أمس الخميس.
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