شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2% ارتفاعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري بينهما.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا يوم الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو «جيد للغاية»، بعد يوم من تصريحات أخرى له قال فيها إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1477.69 دولار للأوقية أمس الخميس.