شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق الأسبوع مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة آخر أيام الأسبوع أمس الخميس مرتفعًا 34.31 نقطة ليغلق عند مستوى 7905.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال.

بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأسمنت اليمامة، وأسمنت الجنوب، وأسمنت أم القرى، وسيسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات باعظيم، وولاء، وأبو معطي، وثمار، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و9.62%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، وأنعام القابضة، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» جلسة أمس مرتفعًا 233.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6578.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1235 صفقة.